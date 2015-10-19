Українець Лагодич виграв французські велоперегони Chrono des Nations

Чинний чемпіон України в індивідуальній гонці на час серед юніорів Назар Лагодич став переможцем престижної французької велогонки першої категорії Chrono des Nations, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

Львів'янин проїхав дистанцію 20.9 кілометрів за 26:53 з середньою швидкістю 46.579, випередивши найближчого переслідувача срібного призера француза Жульєна Сутона на 8 секунд. Третє місце посів Томас Деніс, який відстав від переможця на 21 секунду.

У свою чергу, дворазовій переможниці Chrono des Nations 2013-2014 років в індивідуальній гонці на час Ганні Соловей цього разу підкорилася тільки друга ступінь п'єдесталу пошани. Українка поступилася переможниці гонки чинній чемпіонці Росії в даному виді Тетяні Антошиній 16 секунд. Третьою фінішувала Анн-Софі Дюк з Франції.

Завдяки срібній медалі, Соловей заробляє 56 очей в особисту скарбничку і піднімається з 50-ї на 39-у сходинку в міжнародному рейтингу.

Велоперегони Chrono des Nations у Франції відбулися 18 жовтня.