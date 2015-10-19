Кличко відновив підготовку до бою з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко відновив свою підготовку до поєдинку з британським претендентом Тайсоном Ф'юрі в тренувальному таборі в Гоїнгу (Австрія), повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Повернувся в тренувальний табір і готовий приступити до підготовки. Готовий боксувати і продовжити свою місію по вихованню Тайсона Ф'юрі, щоб зробити його кращою людиною. 28 листопада — день розплати" — зазначив Володимир.

Як повідомляв УНІАН, спочатку поєдинок Кличко — Вах був запланований на 24 жовтня, але через пошкодження м'яза лівої ноги українським чемпіоном, бій перенесли на 28 листопада. Як і планувалося, бій відбудеться в Дюссельдорфі.