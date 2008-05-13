Тимощук відмовив Баварії
14:27, 13 травня 2008Спорт
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Українець матиме найвищу зарплату в прем`єр-лізі
Півзахисник "Зеніту" Анатолій Тимощук відмовився від переходу до мюнхенської "Баварії", яка звернулася в клуб з пропозицією купити футболіста. Натомість 29-річний український легіонер дав принципову згоду підписати новий контракт з пітерською командою. За умовами цієї угоди Анатолій стане найбільш високооплачуваним гравцем російської прем`єр-ліги – він зароблятиме 3,5 мільйона євро на рік.
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