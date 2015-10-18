"Ворскла" увійшла в п'ятірку найсильніших команд УПЛ

У Львові відбувся заключний матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали полтавську "Ворсклу" і програли з рахунком 1:3.

Полтавцям ця перемога дозволила увійти в п'ятірку кращих команд в турнірній таблиці, які потрапляють в "єврокубкову зону".

Господарі поля потужно розпочали матч і вже на 4-й хвилині Санжар Турсунов точним ударом вивів "Карпати" вперед - 1:0. Втім, гості швидко вирівняли гру, а на 38-й хвилині Олег Баранник зрівняв рахунок. Він же на початку другого тайму, на 49-й хвилині, Баранник забив переможний гол, а на 72-й хвилині Андрій Ткачук точним ударом встановив остаточний рахунок у грі - 1:3.

В паралельному матчі у Запоріжжі луганська "Зоря" обіграла ужгородську "Говерлу" (2:1) і зберегла 4-е місце в турнірній таблиці.

Раніше сьогодні в матчі аутсайдерів одеський "Чорноморець" розгромив запорізький "Металург" - 5:2, "Олександрія" обіграла луцьку "Волинь" - 3:1, а донецький "Олімпік" розгромив харківський "Металіст" - 3:0.

Таким чином, після 11-ти турів на рахунку донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" по 28 очок, дніпропетровського "Дніпра" - 23, "Зорі" - 22, "Ворскли" - 18. Внизу таблиці явним аутсайдером виглядає "Металург" - 3, який випереджають "Олімпік" - 10, "Говерла" - 9, "Металіст" - 9 і "Чорноморець" - 7.

Тепер у чемпіонаті України настає двотижнева пауза. 13-й тур УПЛ відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 12-й тур змагань (базова дата - 25 жовтня) було перенесено через проведення виборів в Україні.