Запорізький "Мотор" виграв матч гандбольної Ліги чемпіонів у норвезького "Ельверума"

В Ельверумі (Норвегія) завершився матч 5-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому "Ельверум" приймав запорізький "Мотор" і програв опоненту.

Матч завершився з рахунком 30:29, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Норвежці з самого початку гри захопили перевагу і протягом першого тайму вели в рахунку. Перевага "Ельверума" коливалася від "+1" до "+4", а тайм закінчився з рахунком 15:12 на користь господарів майданчика.

Ситуація в матчі повернулася в інший бік після перерви. Гості швидко вирівняли рахунок і в середині тайму вже вели з перевагою в 4 голи. Правда, кінцівка матчу все одно вийшла напруженою. За півтори хвилини до кінця гри, коли господарі реалізували гандбольний пенальті - 7-метровий штрафний кидок - рахунок був мінімальним (28:29) на користь гостей. Тим не менш, вони зуміли втримати свою перевагу.

Кращим гравцем матчу у складі гостей став білоруський легіонер Борис Пуховський, на рахунку якого 11 голів.

В паралельному матчі нашої групи в Румунії "Байя-Маре" виграв у македонського "Металурга" (Скоп'є) з рахунком 21:20. Раніше швейцарський "Кадеттен" (Шаффхаузен) поступився данському "Ск`єрну" з рахунком 24:30.

Таким чином, після першого кола змагань в турнірній таблиці сикстета D лідирує "Ск`єрн" (8 очок), а "Мотор" і "Байя-Маре" ділять 2-3 місця - по 6 балів.

За регламентом змагань у 2-й етап змагань виходять дві найсильніші команди з групи.