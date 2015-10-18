Запорізький "Мотор" виграв матч гандбольної Ліги чемпіонів у норвезького "Ельверума"
Гра у Норвегії завершилася з рахунком 30:29.
В Ельверумі (Норвегія) завершився матч 5-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому "Ельверум" приймав запорізький "Мотор" і програв опоненту.
Матч завершився з рахунком 30:29, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.
Норвежці з самого початку гри захопили перевагу і протягом першого тайму вели в рахунку. Перевага "Ельверума" коливалася від "+1" до "+4", а тайм закінчився з рахунком 15:12 на користь господарів майданчика.
Ситуація в матчі повернулася в інший бік після перерви. Гості швидко вирівняли рахунок і в середині тайму вже вели з перевагою в 4 голи. Правда, кінцівка матчу все одно вийшла напруженою. За півтори хвилини до кінця гри, коли господарі реалізували гандбольний пенальті - 7-метровий штрафний кидок - рахунок був мінімальним (28:29) на користь гостей. Тим не менш, вони зуміли втримати свою перевагу.
Кращим гравцем матчу у складі гостей став білоруський легіонер Борис Пуховський, на рахунку якого 11 голів.
В паралельному матчі нашої групи в Румунії "Байя-Маре" виграв у македонського "Металурга" (Скоп'є) з рахунком 21:20. Раніше швейцарський "Кадеттен" (Шаффхаузен) поступився данському "Ск`єрну" з рахунком 24:30.
Таким чином, після першого кола змагань в турнірній таблиці сикстета D лідирує "Ск`єрн" (8 очок), а "Мотор" і "Байя-Маре" ділять 2-3 місця - по 6 балів.
За регламентом змагань у 2-й етап змагань виходять дві найсильніші команди з групи.