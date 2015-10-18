Прем'єр-ліга, 11-й тур, "Карпати" - "Ворскла", відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймають на своєму полі полтавську "Ворсклу".

У цьому матчі зійшлися команди, які займають 6-7 місця в турнірній таблиці.

Вище в табелі про ранги знаходиться полтавська команда, на рахунку якої 15 очок, у той час як у львів'ян - 13 балів.

Команди мають майже рівну статистику зустрічей у національному чемпіонаті (+11 =11 -12; у голах – 35:35), але в іграх у Львові перевага все ж у "Карпат" (+8 =3 -6; у голах – 22:15).

На котируваннях букмекерських контор в сьогоднішній грі фаворитом з невеликою перевагою є "Карпати". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,24 до 1, на нічию - 3,12 до 1, а на перемогу гостей - 3,09 до 1.

Матч "Карпати" - "Воркла" розпочнеться у Львові о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.