Прем'єр-ліга, 11-й тур, "Чорноморець" - "Металург": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрічаються "Чорноморець" і запорізький "Металург".

У цьому матчі зійшлися команди, які посідають останні 13-14-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

У боротьбі аутсайдерів очний матч дуже важливий. У разі перемоги, "Чорноморець" зможе відірватися від конкурента одразу на 4 бали, а "Металург" - на 2. На даний момент, у одеситів у таблиці 4 бали, а у запорізької команди 3 очки.

Суперники дуже давно не виграють – тріумфів жодна з сторін не мала за 10 турів нинішнього сезону. А регламентна норма щодо пониження в класі лише однієї команди в суперечці явних аутсайдерів робить гру чимось особливим.

Статистичні викладки говорять про безапеляційне домінування "Чорноморця" як загалом ( +20 =12 -6; у голах – 45:27), так і вдома, де одесити ще ніколи не поступалися запорожцям (+13 =6 -0; у голах – 26:10).

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Чорноморець", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,33 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 4,22 до 1, а на перемогу "Металурга" - 9,89 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Металург" розпочнеться в Одесі о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.