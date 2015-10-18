Український футболіст Прийма підписав контракт з італійським "Торіно"

Український футболіст Василь Прийма уклав контракт з італійським клубом найсильнішого дивізіону Серії А "Торіно" з Турину, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт буде діяти до 30-го червня 2016-го року з можливою пролонгацією.

Прийма буде грати в "Торіно" під 44-м номером.

Найближчий матч, в якому гравець може дебютувати у складі своєї нової команди, відбудеться в наступну неділю, 25 жовтня. В цей день "Торіно" буде в гостях грати з римським "Лаціо".

Уродженець Новояворівська (Львівська обл.) Прийма протягом всієї кар'єри виступав у донецькому "Металурзі", за який провів 123 матчі і забив 4 голи.