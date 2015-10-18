Український футболіст Прийма підписав контракт з італійським "Торіно"
14:29, 18 жовтня 2015Спорт
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Угода розрахована до кінця нинішнього сезону.
torinofc.it
Український футболіст Василь Прийма уклав контракт з італійським клубом найсильнішого дивізіону Серії А "Торіно" з Турину, повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт буде діяти до 30-го червня 2016-го року з можливою пролонгацією.
Прийма буде грати в "Торіно" під 44-м номером.
Найближчий матч, в якому гравець може дебютувати у складі своєї нової команди, відбудеться в наступну неділю, 25 жовтня. В цей день "Торіно" буде в гостях грати з римським "Лаціо".
Уродженець Новояворівська (Львівська обл.) Прийма протягом всієї кар'єри виступав у донецькому "Металурзі", за який провів 123 матчі і забив 4 голи.
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