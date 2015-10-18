Матчі плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія відбудуться 14 і 17 листопада

Став відомий календар стикових матчів відбірного турніру Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Згідно з розкладом, матчі пройдуть у наступному порядку:

Норвегія - Угорщина 12 і 15 листопада

Боснія і Герцеговина - Ірландія 13 і 16 листопада

Україна - Словенія 14 і 17 листопада

Швеція - Данія 14 і 17 листопада

Всі матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом, крім першого поєдинку між командами України та Словенії - його початок заплановано на 19:00.

Місце проведення гри Україна - Словенія повинен визначити Виконком ФФУ, який відбудеться 20 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування плей-офф відбірного турніру Євро-2016, під час якої 8 команд були розподілені на 4 пари. Переможці пар отримають останні 4 путівки на Євро.