Матчі плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія відбудуться 14 і 17 листопада
Місце проведення гри в Україні визначить Виконком ФФУ 20 жовтня.
Став відомий календар стикових матчів відбірного турніру Євро-2016, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Згідно з розкладом, матчі пройдуть у наступному порядку:
Норвегія - Угорщина 12 і 15 листопада
Боснія і Герцеговина - Ірландія 13 і 16 листопада
Україна - Словенія 14 і 17 листопада
Швеція - Данія 14 і 17 листопада
Всі матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом, крім першого поєдинку між командами України та Словенії - його початок заплановано на 19:00.
Місце проведення гри Україна - Словенія повинен визначити Виконком ФФУ, який відбудеться 20 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування плей-офф відбірного турніру Євро-2016, під час якої 8 команд були розподілені на 4 пари. Переможці пар отримають останні 4 путівки на Євро.