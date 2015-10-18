Збірна України зіграє зі Словенією у плей-офф кваліфікації Євро-2016

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування відбірного турніру Євро-2016, за підсумками якого суперником збірної України буде команда Словенії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч відбудеться в Україні.

Тренер збірної України Олександр Заваров після жеребкування зазначив: "Нам дістався хороший суперник, ми можемо бути задоволені жеребом. Важливо в домашньому матчі створити заділ для повторної гри. І ще не можна допускати недооцінки словенців, що, очевидно, мало місце в минулому. Наші футболісти повинні з усією відповідальністю підійти до цих матчів".

Збірні України та Словенії вже зустрічалися в стикових матчах ЄВРО-2000. Тоді словенці перемогли з загальним рахунком 3:2. (2:1, 1:1)

У Любляні господарі здобули вольову перемогу з результатом 2:1 завдяки голам Златко Заховича і Міленко Ачімовича. України закінчували гру удев'ятьох-за вилучень Дмитра Парфьонова та Андрія Гусіна. У матчі збірна України вийшла вперед після точного удару Сергія Реброва. Проте гол Міру Павлина за 12 хвилин до кінця дозволив збірній Словенії вперше в історії вийти у фінальну стадію великого міжнародного турніру. До речі, тоді словенців тренував Сречко Катанець, який очолює команду і зараз.

Інші пари виглядають таким чином:

Швеція - Данія

Боснія і Герцеговина - Ірландія

Норвегія - Угорщина.

Перші матчі відбудуться 12-14 листопада, матчі у відповідь - 15-17 листопада. Чотири переможця за сумами двох зустрічей отримають путівки на Євро.