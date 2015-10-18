Бокс, чемпіонські бої WBC, WBA, IBF, Головкін - Лем'є, Гонсалес - Вілорія: відео онлайн-трансляція

У ніч на неділю в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden відбудеться вечір боксу, в рамках якого відбудуться два титульних боя.

Головною подією вечора стане поєдинок, в якому зійдуться чемпіон світу за версіями WBA (Super) і WBC (Interim) в середній вазі 33-річний казах Геннадій Головкін і чемпіон світу за версією IBF в цій же вазі 26-річний канадець Давид Лем'є.

В андеркарті відбудеться ще один титульний бій, в якому не зазнавший жодної поразки чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі 28-річний нікарагуанець Роман Гонсалес зійдеться з 34-річним Брайаном Вілорієй, який кілька років тому входив в топ-10 P4P до поразки Хуану Франсиско Естраді.

Головні бої вечора боксу в Нью-Йорку почнуться о 4.00 ранку за київським часом. ТВ-трансляцію поєдинків проведе телеканал "2+2".