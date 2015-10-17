"Дніпро" розтрощив "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

У Дніпропетровську завершився матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Дніпродзержинська була номінальним господарем поля у грі з "Дніпром" і програла з рахунком 0:6.

Покер в цій грі на рахунку Євгена Селезньова.

"Дніпро" мав перевагу протягом всієї гри і відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, коли точний удар наніс Руслан Ротань. На 18-й хвилині гол забив Матеус. А потім настала черга голів Євгена Селезньова. Перший свій гол він забив ще в першому таймі, на 33-й хвилині, довівши рахунок до 3:0.

Після перерви Селезньов забив свій другий гол вже на самому початку тайму, на 46-й хвилині. Потім Євген відзначився на 68-й хвилині, а остаточний рахунок матчу він встановив ударом з пенальті на 80-й хвилині.

Таким чином "Дніпро" зберіг 3-е місце в турнірній таблиці УПЛ. На рахунку команди 23 очки і вона на 5 балів відстає від дуету лідерів - "Шахтаря" і "Динамо" - по 28.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Києві "Динамо" програло "Шахтарю" з розгромним рахунком 0:3.

11-й тур завершиться п'ятьма матчами у неділю, 18 жовтня.