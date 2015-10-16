Тренер "Динамо" Ребров після гри з "Шахтарем": Краще програти один раз 3:0, ніж три рази по 1:0

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров визнав після матчу з "Шахтарем", що суперник повністю переграв його команду.

"Вітаю Шахтар із залуженою перемогою. Ми програли за всіма статтями, "Шахтар" мав ще кілька гольових моментів. Я повністю визнаю цей провал. Як кажуть, краще програти один раз 3:0, ніж три рази по 1:0", - зазначив Ребров.

Говорячи про ключові причини поразки, тренер зазначив епізод у середині другого тайму: "Напевно, після другого забитого м'яча пішли атакувати і швидко пропустили. Повторюся, дійсно, у "Шахтаря" була велика перевага. Коли Гладкий скидав м'ячі на Тейшейру - він легко йшов у відрив. Ми, на жаль, не змогли протистояти цьому".

Щодо мотивації лідера команди Андрія Ярмоленка після підписання нового 5-річного контракту Ребров зауважив: "Ярмоленко показував досить хорошу гру, він один з провідних гравців команди. Проти нього діяли два суперники - йому було надзвичайно важко. Він старався, також засмучений як і всі. Крім того, не тільки через Ярмоленка грали наші півзахисники. І через Гусєва йшло чимало атак".

Говорячи про головну перевагу опонента, тренер "Динамо" зазначив: "У гірників швидкісні гравці, ми це знали, попереджали хлопців. Потрібно підстраховувати один одного, грати самим швидше. На жаль, у нас це не виходило".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3.