ЗМІ: право на проведення ЧС-2006 з футболу могли купити

Таку інформацію оприлюднило видання Der Spiegel. У Німецькому футбольному союзі заперечують такі підозри, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Заявка Німеччини на проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року була підкріплена хабарами членам виконавчого комітету ФІФА, йдеться у розслідуванні німецького видання Der Spiegel, яке вийде друком 17 жовтня, проте фрагмент розслідування вже сьогодні оприлюднено на сайті видання.

За інформацією видання, "отримання права на проведення Чемпіонату світу з футболу в Німеччині 2006 року було, імовірно, куплене" за допомогою тіньового фонду розміром 10,3 млн швейцарських франків, який створив заявочний комітет.

Як стверджує видання, колишній очільник компанії Adidas Робер Луї-Дрейфус може бути причетним до наповнення цього фонду. Робер Луї-Дрейфус нібито позичив кошти заявочному комітету ще до 6 липня 2000 року, перед рішенням про надання права на проведення турніру Німеччині. Ці гроші ніде не були зазначені. Про ці кошти повинен був знати тодішній очільник заявочного комітету Франц Бекенбауер.

Гроші були використані на "голоси" чотирьох азійських представників з 24 членів виконкому ФІФА, стверджує Der Spiegel.

У 2005 році Робер Луї-Дрейфус нібито захотів отримати гроші назад - тепер вже 6,7 млн євро. Щоб "легалізувати" кошти, організаційний комітет ЧС за допомогою ФІФА створив "легенду": кошти були переказані ФІФА за церемонію відкриття, яку згодом скасували, а вже ФІФА перказала кошти Роберу Луї-Дрейфусу, стверджує видання.

У Німецькому футбольному союзі відкинули закиди щодо купівлі голосів для отримання Чемпіонату світу 2006 року. Утім, заявили, що проводять розслідування щодо можливого неправильного використання коштів, які були переказані ФІФА в 2005 році. Утім, у Німецькому футбольному союзі відкидають зв'язок цієї суми з наданням права на проведення ЧС-2006.