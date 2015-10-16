Тренер "Шахтаря" Луческу: "Могли забити і більше"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу зазначив після матчу з київським "Динамо", що його команда повністю переграла суперника.

"Сьогодні був хороший спектакль, гра, вважаю, вдалася. Хороший темп, малюнок гри і хороший дриблінг дозволили нам мати перевагу на всіх ділянках поля. Висока швидкість дала нам перевагу на початку гри. В цілому, я думаю ніхто не сумнівається в нашій заслуженій перемозі. Рахунок міг бути ще більше", - зазначив Луческу.

Також Містер відзначив гру в обороні свого колективу: "В сьогоднішній грі ми також практично не пропускали атак до своїх воріт, що дуже важливо. Контролювали гру були більш обережні, ніж зазвичай, закрили Ярмленко двома гравцями. Ісмаїлі зіграв добре він добре вивчив Ярмоленко. А ось Шевчук зіграв не дуже вдало після двох ігор за збірну. Я вважаю, що практично все нам вдалося. Якщо і були якісь недоліки - ще проаналізуємо наші внутрішні проблеми".

Говорячи про атакуючий потенціал своєї команди, Містер зазначив: "Наша гра будується так, що, за великим рахунком, необов'язково забивати гравцеві атаки, забивають півзахисники багато. Жадсон, Тейшейра - гравці другої лінії, які дуже часто вириваються в центр і забивають. Мене задовольняє така гра. В цілому, як ви знаєте, "Шахтар" завжди грає в атакуючу гру і ми ніколи не йдемо від цього. Ні в одній грі".

Також тренер донецької команди прокоментував передматчеві прогнози деяких фахівців: "Мене зачепило, що багато говорили, мовляв, ми слабші за "Динамо" в нинішньому сезоні. Ми довели, що на даний момент це не так. Я повністю задоволений грою і досягнутим результатом. Бажаю успіху "Динамо" в поєдинку з "Челсі". Це піде на благо всього українського футболу. Хоча, безумовно, їм буде дуже важко налаштуватися психологічно після гри з нами на наступний матч".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" виграв у київського "Динамо" з рахунком 3:0.