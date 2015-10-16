"Шахтар" розтощив київське "Динамо" у матчі чемпіонату України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 11-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київське "Динамо" приймало донецький "Шахтар" і програло з рахунком 0:3.

Переможний гол "гірники" забили ще в кінці першого тайму.

Гості вже на перших хвилинах провели штурм воріт суперника, але не змогли добитися успіху. З 5-ї по 12-ту хвилину вони мали кілька небезпечних гольових моментів, не реалізувавши жодного з них. Потім, в середині тайму, господарі поля зуміли вирівняти гру і навіть створили кілька гольових моментів. Так, два епізоди не завершив голом Андрій Ярмоленко, який днями підписав новий контракт зі столичним клубом на п'ять років.

"Гірники" відкрили рахунок у кінцівці тайму, на 40-й хвилині, коли гол забив Ромеро Марлос. Бразилець розігнав атаку по центру, вже у штрафному обігрався з Бернардом, і низовим ударом відправив м'яч у ворота.

Після перерви лише на початку тайму динамівці створили ряд моментів, але потім ініціатива знову перейшла до гостей. На 59-й хвилині гол забив Алекс Тейшейра. Швидка атака вдалася "Шахтарю" - після прострілу Срни з правого флангу м'яч метався по штрафній і від руки Данило відскочив до Тейшейри, і той з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота. А за 8 хвилин, на 67-й, Тейшейра зробив дубль. Отримавши передачу від Гладкого на хід, Алекс зліва вийшов один на один, і обвідним ударом повз Шовковського відправив м'яч у дальній кут - той вдарився об штангу і залетів у ворота.

Таким чином, "Шахтар" наздогнав "Динамо" (в обох команд - по 28 очок) і очолив турнірну таблицю за рахунок перемоги в особистому матчі.

Інші матчі 11-го туру пройдуть 17-18 жовтня.