Гендиректор "Шахтаря" Палкін про матч з "Динамо": Як зазвичай, буде дуже велике напруження

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін поділився очікуваннями від майбутнього протистояння його команди з київським «Динамо» в ефірі телеканалу "Футбол 1".

- Хоч одна гра між «Шахтарем» і «Динамо» Київ закінчувалася спокійно? Останнім часом я щось не пам'ятаю такого. Як зазвичай, буде дуже велике напруження, велика боротьба зі всіма витікаючими наслідками. Календар насправді дуже складний. Вся наша лінія захисту грала за збірну, в матчах вони віддали багато сил. Дай Бог, щоб вони до п'ятниці відновилися. Деякі футболісти тільки в середу прилетіли, - зазначив Палкін.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на НСК "Олімпійский" о 19.00.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.