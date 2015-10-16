Тренер "Динамо" Ребров: "Гра з "Шахтарем", перш за все, видовище для вболівальників"

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров поділився очікуваннями від сьогоднішнього поєдинку з «Шахтарем», в ефірі каналу «Футбол 1».

- «Шахтар» - дуже хороша, збалансована команда. Протистояння наших клубів – дійсно, прикраса чемпіонату. Всі чекають цю гру! Головне, щоб обидві команд підійшли до матчу в повній бойовій готовності, без травм. Ця гра важлива не тільки з турнірної точки зору, але і як видовище для вболівальників. Де б ми не зустрічалися, на якому рівні, це завжди цікаво.

Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні, 16 жовтня. Початок гри о 19.00.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.