Екс-нападник "Динамо" Венглинський: "Кияни виграють у "Шахтаря" з рахунком 2:0

Екс-нападник київського «Динамо» Олег Венглинський поділився очікуваннями від протистояння «Динамо» і «Шахтаря» в 11-му турі Ліги Парі-Матч, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

"Команди не блищать результативністю в іграх між собою. Думаю, «Динамо» переможе з рахунком 2:0", - зазначив Венглинський.

Говорячи про те, що за короткий проміжок часу гравців «Динамо» і «Шахтаря» чекають важливі матчі на міжнародній арені – спочатку за збірну проти Іспанії, потім в Лізі чемпіонів, і чи не відверне це увагу від головного українського протистояння, Венглинський зазначив: "Я якраз за це найбільше переживаю. Нам відомі приклади, та й тренери завжди констатують той факт, що футболістам, які приїжджають зі своїх національних збірних, потрібно якийсь час, щоб поринути у клубні справи. Для тренера найбільша проблема полягає в тому, що всі гравці приїжджають в різному стані. Хтось готувався в клубі, хтось - в збірних, де хтось зіграв більше, хтось менше. Завдання тренера полягає в тому, щоб привести всіх до спільного знаменника, щоб усі підійшли до гри в однаковій формі. Тому завжди є побоювання, що команди після матчів збірних не покажуть яскравий, видовищний футбол. Хоча я розумію, що це «українське класико», протистояння двох непримиренних суперників, тому сподіваюся, що всі ці побоювання, забобони підуть на другий план, і команди покажуть змістовний, хороший, якісний футбол, незважаючи ні на що".

А говорячи про те, що психологічно футболісти також можуть відволіктися від внутрішнього протистояння зважаючи на важливіші міжнародні зустрічі, Венглинський вважає: "Я б навіть не сказав, яка гра важливіше, скажімо, «Динамо» - «Челсі» або «Динамо» - «Шахтар»... Протистояння «Динамо» і «Шахтаря» - це не звичайна гра. Це гра, яка виходить за рамки звичайної в рази. Як і завжди, градус буде просто зашкалювати. Адже матч важливий і в турнірному плані, в разі перемоги динамівці отримають солідну перевагу і дуже хорошу фору на турнірній дистанції. Всі ми прекрасно розуміємо, що зараз наш чемпіонат став передбачуваним. Є так звана група лідерів, а решта команд вирішують якісь свої локальні завдання. І кожна втрата очок командою, яка знаходиться у верхній частині турнірної таблиці, дуже цінна для суперників. Наздоганяючій команді, по суті, ніде надолужити цей гандикап, крім як в іграх з прямими конкурентами. В іграх між лідерами і буде вирішуватися доля чемпіонства. Тому що ті команди, які перебувають у нижній частині таблиці, на сьогоднішній день не в змозі кинути виклик нашим грандам".

А розмірковуючи про те, чи позначиться на грі той факт, що «Динамо» випереджає «Шахтар» на три очки і чи може «Динамо» віддати перевагу зберегти цей гандикап без особливого ризику перспективі відірватися ще більше (а «Шахтар», у свою чергу, на виїзді також влаштує нічия), екс-гравець "Динамо" зауважив: "Тут справа не в нічиєї. Будь-яка перевага – в очках, голах, турнірній ситуації – дає можливість команді, яка володіє цією перевагою, варіювати свою тактику на гру. Якщо «Шахтарю», ясна річ, треба грати тільки на перемогу, то динамівці можуть вибрати будь-яку з тактик, яка принесе їм позитивний результат. «Динамо» буде грати вдома, при своїх уболівальниках, тому навіть думка про те, що команду влаштує нічия, не має права на існування. Ясна річ, команда Реброва буде грати на перемогу. Особисто я на сьогоднішній день віддаю перевагу «Динамо». Якщо взяти гри на міжнародній арені і в чемпіонаті, динамівці рівно проходять цю дистанцію. «Динамо» більш збалансовано виглядає і в плані колективної гри, і в плані організації. «Шахтар» же лихоманить, команда Луческу і в чемпіонаті втрачає очки, а деякі матчі виграє дивом. Так і в Лізі чемпіонів у «гірників» обидва матчі завершилися провалами – і з ПСЖ, і з «Реалом». Звичайно, це дуже сильні суперники, однак справа не в суперниках, а в тій грі, яку демонструє сьогодні «Шахтар». А він показує гру дуже далеку від ідеалу. Так що «Динамо» підходить до очного матчу в кращому стані в ігровому плані, в ігрових якостях команди. Колективні дії у «Динамо» зараз на порядок вище, ніж у «Шахтаря».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 11-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Шахтар". Гра розпочнеться о 19.00