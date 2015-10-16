Президент "Динамо" Суркіс: Ярмоленко не пішов би як Коноплянка

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс прокоментував продовження контракту з Андрієм Ярмоленко, зазначивши особисті людські якості лідера команди, повідомляє Спорт-Експрес.

- Щиро радий, що для шанувальників «Динамо» цей сюрприз став приємним. Андрій - один з ключових гравців нашої команди, він тут виріс, зміцнів, змужнів, не просто став лідером, але і входить тепер, з моєї точки зору, в десятку провідних футболістів Європи. З приводу його ймовірного відходу цього літа було багато різних думок, з усіх боків мені підказували: продавай, інакше з часом він піде вільним агентом. Всі так турбувалися, ніби мова йшла не про мої гроші і гроші моїх партнерів, а про гроші суспільні. Мені наводили приклад Євгена Коноплянки, який пішов з «Дніпра» безкоштовно. Але ось що я вам скажу: з цим гравцем не працював - і судити про його людські якості мені як мінімум складно. Зате добре знаю Ярмоленко і гарантую: як Коноплянка він з рідного клубу ні за що б не пішов, навіть якщо не підписав би зараз новий контракт на п'ять років. Занадто дорожить Андрій думкою вболівальників, повагу яких мріяв би зберегти. Природно, у нього виникали різні емоції, але я розумів, що вони пройдуть, залишивши розуміння - утримавши його, президент діяв в інтересах команди, і в інтересах самого футболіста. Ось чому, витримавши тиск з усіх сторін, я не змінив свого рішення - особливо після того, як позначив позицію в телеінтерв'ю. Моє слово тверде: хто б пізніше на мене не виходив, які гроші не пропонував - я б його вже не продав. Тому що послав месидж уболівальникам, відданим «Динамо» душею і серцем: Андрій нам в осінній частині сезону неодмінно допоможе.

Говорячи про хід переговорів, Суркіс підкреслив: "Ми дуже швидко знайшли спільну мову. Я вирішив, що така подія буде особливо знаковою напередодні гри з «Шахтарем», але особливо - важливих матчів Ліги чемпіонів з «Челсі», тому запросив Андрія за кілька днів до них, ми сіли, переговорили. І тепер офіційно заявляю: у тому випадку, якщо у солідного європейського клубу виникне бажання купити Ярмоленка, вести переговори слід не через лже-агентів, а безпосередньо з «Динамо» і зі мною як з президентом. Запевняю: все буде цивілізовано, ніхто не стане чинити Андрію перешкод грати в хорошій європейській команді - він це, адже ви не станете сперечатися, заслужив. А поки - у нього є можливість рости з тим клубом, який зробив його нинішнім Ярмоленко. Так, наш чемпіонат став слабкіше в порівнянні з тим, що було ще три або чотири роки тому, але менш значущим, ніж коли-то, перемога в ньому для нас не стало".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Андрій Ярмоленко підписав новий 5-річний контракт з київським "Динамо".