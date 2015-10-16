Чемпіонат України, 11-й тур, "Динамо" - "Шахтар": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч 11-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме на своєму полі донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди, які знаходяться в турнірній таблиці УПЛ на 1-2 місцях. У "Динамо" - 28 очок, у "Шахтаря" - 25.

Київське "Динамо" в останніх п'яти матчах внутрішнього чемпіонату здобуло 4 перемоги при 1 нічиєъ. У той же час, гірники виграли всі 5 матчів. Всього, в нинішньому сезоні, у "Динамо" 9 перемог, 1 нічия, а у гірників - 8 перемог, 1 нічия і 1 поразка.

Що стосується особистих зустрічей команд, то "Шахтар" здобув три перемоги поспіль у 2013-му і навесні 2014-го років, а в сезоні-2014/15, кияни виграли вдома (1:0) та зіграли внічию у Львові (0:0).

Всього в рамках чемпіонатів України команди провели 47 матчів: 19 перемог «Динамо», 14 нічиїх, 14 перемог «Шахтаря», різниця м'ячів – 63:52 на користь «Динамо».

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з мінімальною перевагою є "Динамо". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 2,34 до 1, на нічию - 3,28 до 1, а на перемогу "Шахтаря" - 2,80 до 1.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.