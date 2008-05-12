Путін і Буш проведуть зустріч у Пекіні

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін і президент США Джордж Буш проведуть зустріч у рамках їх участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в Пекіні. Така домовленість досягнута сьогодні під час телефонної розмови голови російського уряду і президента США, повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра РФ. У розмові Дж.Буш привітав В.Путіна з призначенням на посаду голови уряду.

Сторони висловилися на користь продовження спадкоємності в двосторонніх відносинах і продовження діалогу між президентами двох країн.

Літні Олімпійські ігри 2008 (офіційна назва - Ігри XXIX Олімпіади) пройдуть в Пекіні з 8 по 24 серпня.