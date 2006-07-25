Суд пом`якшив покарання для італійських футбольних команд

Апеляційний суд у вівторок увечері пом`якшив покарання для італійських футбольних команд, причетних до корупційного скандалу, що дошкуляв в останні місяці італійському футболові. Головна інтрига полягала в тому, яка доля спіткає "Ювентус": федеральний прокурор Стефано Палацци під час апеляції наполягав на тому, щоб цю команду перевели до серії "С", а адвокати "Ювентуса", який згідно з вироком суду від 14 липня опинився в серії "В" із 30 штрафними очками, сподівалися повернути його до серії "А" або, принаймні, скоротити штраф.

В результаті "Ювентус" залишився в серії "В", але не з 30 очками, а з 17. Утім, за час справи "Юве" позбулася ряду зіркових гравців, які принесли Італії перемогу в чемпіонаті світу. Пом`якшало покарання і для інших команд: як оголосив у римському готелі Parco dei Principi голова апеляційної комісії П`єро Сандуллі (Piero Sandulli), до серії "А" повертаються "Фіорентіна" і "Лаціо", раніше "засуджені" до серії "В": "Фіорентіна" одержує 17 штрафних очок, "Лаціо" - 11.

Легше за всіх відбулася команда "Мілан", яка залишилася в серії "А" з 8 штрафними очками. Попри вимоги звинувачення, їй залишили навіть право брати участь у турнірі Ліги чемпіонів.

РІА "Новости"