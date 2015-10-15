Легкоатлет Богдан Бондаренко та борець Жан Беленюк отримали нагороди НОК України

Під час ХХХ Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України найкращі спортсмени місяців в Україні – легкоатлет Богдан Бондаренко (серпень) та борець греко-римського стилю Жан Беленюк (вересень) отримали свої заслужені нагороди НОК – грошові премії, дипломи та пам’ятні статуетки.

Лауреатів, в тому числі й їх особистих тренерів Віктора Бондаренка, Олега Сазонова та Віталію Киселицю відповідно вітали президент НОК Сергій Бубка і Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«Легка атлетика та боротьба – це наші традиційно сильні види спорту. В колекції і Богдана, і Жана є найпрестижніші світові та європейські нагороди – не вистачає лише олімпійської медалі. Бажаємо поповнити скарбничку нагородами на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро», - відзначив під час нагородження Сергій Бубка.

Нагадаємо, що звання найкращого спортсмена серпня Богдан Бондаренко отримав завдяки результативному виступу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в китайському Пекіні, з якого повернувся зі срібною нагородою.

Жан Беленюк удостоївся аналогічного звання у вересні разом зі здобуттям медалі найвищого ґатунку на світовій першості зі спортивної боротьби в американському Лас-Вегасі (вагова категорія 85 кг) та путівки на Ігри-2016.

Сергій Бубка також висловив щирі слова вдячності за вагомий внесок в успіх спортсменів їх наставникам – Віктору Бондаренку, Віталію Киселиці, Олегу Сазонову, а також подякував за активну діяльність та ефективну підготовку українських олімпійців Федерацію легкої атлетики та її президента Ігоря Гоцула й Асоціацію спортивної боротьби України на чолі з її президентом Ельбрусом Тедеєвим.

Дипломи для Федерацій отримали перший віце-президент Федерації легкої атлетики України Євген Баженков та президент Федерації греко-римської боротьби України Олег Кравченко. Нагородою НОК був відзначений головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Артур Дзигасов.