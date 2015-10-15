Бубка: "НОК максимально підтримує спортсменів"

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка виступив на Генеральній асамблеї НОК, де, зокрема, розповів про підтримку з боку організації провідних українських спортсменів, повідомляє прес-служба НОК.

«Цей рік був непростим як для всієї країни, так і для всього вітчизняного спорту. Однак ми виконали усі заявлені програми та фінансові зобов’язання, приділяючи особливу увагу підтримці спортсменів», - наголосив Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни підкреслив, що протягом року для підготовки спортсменів НОК, який є громадською організацією, виділив національним олімпійським федераціям 22 млн. грн. З урахуванням непростої ситуації Олімпійський комітет винайшов можливість надати додаткові 2,5 млн. грн. для забезпечення участі наших спортсменів в змаганнях світового і європейського рівня. Персональна увага приділялась провідним спортсменам для підготовки до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. 32 атлета з січня цього року і до вересня-2016 отримуватимуть щомісячні стипендії НОК, на що передбачено 4 млн. грн. Особлива допомога була спрямована спортсменам і тренерам з і сходу країни – для вирішення соціально-побутових умов та оренди житла в столиці НОК виділив 500 тис. грн.

Сергій Бубка також відзначив, що НОК України має повне порозуміння і підтримку від міжнародних спортивних структур: «Ми постійно контактуємо з нашими міжнародними партнерами, прагнемо залучити додаткові кошти для забезпечення наших спортсменів. І Міжнародний Олімпійський Комітет, і Європейські Олімпійські Комітети, і Асоціація Національних олімпійських комітетів нас підтримують. Завдяки МОК і ЄОК минулого року ми додатково залучили 400 тис. дол., що дозволило підставити плече Міністерству молоді та спорту і національним олімпійським федераціям й профінансувати участь наших спортсменів у провідних змаганнях і тренувальних зборах. Цього року ми також маємо попередню домовленість щодо надання додаткових коштів від міжнародних партнерів, що будуть спрямовані на потреби наших спортсменів», - наголосив Бубка.

Президент НОК зауважив, що менше року залишається до старту Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро і зараз триває важливий етап завоювання олімпійських ліцензій. Ще раніше, в лютому наступного року, відбудуться ІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Ліллехаммері.

«В ці непрості часи наше головне завдання – спільно з державою, Міністерством молоді та спорту, федераціями, фізкультурно-спортивними товариствами, органами місцевої влади, меценатами та спонсорами, журналістами консолідувати усі зусилля та ресурси й забезпечити сприятливі умови на завершальному етапі підготовки наших спортсменів до найголовніших спортивних стартів чотириріччя Закликаю усіх та кожного взяти активну участь в цьому процесі», - заявив Сергій Бубка.