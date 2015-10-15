Бубка: "НОК максимально підтримує спортсменів"
Президент Національного олімпійського комітету під час виступу на ХХХ Генеральній асамблеї НОК підбив підсумки роботи організації за рік.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка виступив на Генеральній асамблеї НОК, де, зокрема, розповів про підтримку з боку організації провідних українських спортсменів, повідомляє прес-служба НОК.
«Цей рік був непростим як для всієї країни, так і для всього вітчизняного спорту. Однак ми виконали усі заявлені програми та фінансові зобов’язання, приділяючи особливу увагу підтримці спортсменів», - наголосив Сергій Бубка.
Головний олімпієць країни підкреслив, що протягом року для підготовки спортсменів НОК, який є громадською організацією, виділив національним олімпійським федераціям 22 млн. грн. З урахуванням непростої ситуації Олімпійський комітет винайшов можливість надати додаткові 2,5 млн. грн. для забезпечення участі наших спортсменів в змаганнях світового і європейського рівня. Персональна увага приділялась провідним спортсменам для підготовки до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. 32 атлета з січня цього року і до вересня-2016 отримуватимуть щомісячні стипендії НОК, на що передбачено 4 млн. грн. Особлива допомога була спрямована спортсменам і тренерам з і сходу країни – для вирішення соціально-побутових умов та оренди житла в столиці НОК виділив 500 тис. грн.
Сергій Бубка також відзначив, що НОК України має повне порозуміння і підтримку від міжнародних спортивних структур: «Ми постійно контактуємо з нашими міжнародними партнерами, прагнемо залучити додаткові кошти для забезпечення наших спортсменів. І Міжнародний Олімпійський Комітет, і Європейські Олімпійські Комітети, і Асоціація Національних олімпійських комітетів нас підтримують. Завдяки МОК і ЄОК минулого року ми додатково залучили 400 тис. дол., що дозволило підставити плече Міністерству молоді та спорту і національним олімпійським федераціям й профінансувати участь наших спортсменів у провідних змаганнях і тренувальних зборах. Цього року ми також маємо попередню домовленість щодо надання додаткових коштів від міжнародних партнерів, що будуть спрямовані на потреби наших спортсменів», - наголосив Бубка.
Президент НОК зауважив, що менше року залишається до старту Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро і зараз триває важливий етап завоювання олімпійських ліцензій. Ще раніше, в лютому наступного року, відбудуться ІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Ліллехаммері.
«В ці непрості часи наше головне завдання – спільно з державою, Міністерством молоді та спорту, федераціями, фізкультурно-спортивними товариствами, органами місцевої влади, меценатами та спонсорами, журналістами консолідувати усі зусилля та ресурси й забезпечити сприятливі умови на завершальному етапі підготовки наших спортсменів до найголовніших спортивних стартів чотириріччя Закликаю усіх та кожного взяти активну участь в цьому процесі», - заявив Сергій Бубка.