Київське "Динамо" (U-21) обіграло "Шахтар" у матчі чемпіонату України

На навчально-тренувальній базі київського "Динамо" в Конча-Заспі завершився матч чемпіонату України з футболу серед молодіжних команд (U-21), в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" з рахунком 2:0.

Переможний гол кияни забили наприкінці першого тайму.

Матч проходив у швидкій і обопільно гострій грі, де гольові моменти виникали біля воріт обох команд. Втім, реалізувати свої моменти змогли тільки кияни. На 41-й хвилині рахунок відкрив Сергій Мякушко, а в самій кінцівці, на 90-й хвилині гри, Роман Яремчук подвоїв перевагу господарів поля.

Таким чином, динамівці скоротили відрив від лідируючого "Шахтаря" в турнірній таблиці з 6-ти до 3-х очок (28 проти 25) і зберегли 2-е місце.

Матч основних команд "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 16 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 19.00.