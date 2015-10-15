Головний тренер німецького ФК "Вердер" українець Скрипник збереже свій пост навіть при 0:12 від "Баварії"

Незважаючи на чотири поразки в матчах Бундесліги поспіль перед грою проти «Баварії» Томас Айхін висловив довіру тренеру команди українському фахівцеві Віктору Скрипнику, повідомляється на сторінці "Баварії" в соцмережах.

«Навіть у разі поразки від «Баварії» 0-12 Віктор залишиться нашим тренером,- заявив в інтерв'ю спортивний директор бременців. - Він є той, хто нам потрібен. У Бремені немає суперечок про позицію головного тренера. Ми розмовляємо не про тренера, а з ним».

Після демонстрації могутності "Баварії" в матчі попереднього туру Бундесліги проти «Боруссії» Айхін не сильно розраховує на очки для "Вердера" у матчі проти рекордсменів за кількістю титулів Бундесліги. Однак, він не згоден з докорами в поразці до гри і виправданні команди.

«Команда не повинна зазнавати тиску. Сьогодні «Баварія» домінує над усіма. Ця команда володіє таким класом, який дозволяє бути їм вище за всіх», — заявив фахівець.

Матч "Вердер" - "Баварія" відбудеться у Бремені в суботу, 17 жовтня.