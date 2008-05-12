Тренер Челсі: у Шевченка був дивний сезон
14:24, 12 травня 2008Спорт
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Українець, "можливо, знадобиться в Москві"
|Аврам Грант
Нагадаємо, українець вийшов в перерві на заміну і забив єдиний гол команди в цьому матчі. Сама ж гра завершилася з рахунком 1:1.
"У Шевченка був дивний сезон. Почав він його не дуже добре, але останні декілька тижнів він здорово тренувався", - розповідає Аврам Грант.
"Якщо враховувати ту кількість хвилин, які він провів на полі цього сезону, то він забив чимало. Я радий за нього, тому що він, можливо, знадобиться нам Москві".
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