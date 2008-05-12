Тренер Челсі: у Шевченка був дивний сезон

Наставник Челсі прокоментував гру Андрія Шевченка в матчі з Болтоном.

Нагадаємо, українець вийшов в перерві на заміну і забив єдиний гол команди в цьому матчі. Сама ж гра завершилася з рахунком 1:1.

"У Шевченка був дивний сезон. Почав він його не дуже добре, але останні декілька тижнів він здорово тренувався", - розповідає Аврам Грант.

"Якщо враховувати ту кількість хвилин, які він провів на полі цього сезону, то він забив чимало. Я радий за нього, тому що він, можливо, знадобиться нам Москві".

Football.ua