Російський ФК "Уфа" буде судитися з "Шахтарем" за футболіста Зінченко

Клуб російської футбольної Прем'єр-ліги "Уфа" не розглядає варіант, при якому півзахисник команди Олександр Зінченко буде дискваліфікований за розрив контракту з донецьким "Шахтарем", заявив генеральний директор уфимської команди Шаміль Газізов, повідомляє ТАСС.

"Ми пропонували за гравця певні суми "Шахтарю", але там не бажали йти на компроміс і тільки хотіли, щоб Зінченко повернувся. У підсумку довелося звертатися до суду. ФІФА стане третейської стороною, яка допоможе врегулювати справу. Компенсація за гравця повинна стати прийнятною, вона вираховується за певними правилами", - сказав Газізов.

"Ми не розглядаємо варіант з дискваліфікацією, про що заявив Палкін. Все повинно вирішуватися в цивілізованому руслі. Що відбувається з "Шахтарем", мені незрозуміло, це потужний клуб з сильним менеджментом. Напевно, для нього не дуже хороший момент, що команду покинув талановитий футболіст. Можливо, цей факт їх трохи пригнічує. У той же час в "Шахтарі" працюють професіонали високого рівня, які не мають подаватися емоціям", - додав гендиректор.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що за одностороннє розірвання угоди Зінченко може бути покараний дискваліфікацією на термін до півроку. 18-річний півзахисник перейшов в "Уфп" в лютому 2015 року.

"Мені складно сказати, коли справа Зінченко буде розглянута. Це питання потрібно адресувати ФІФА, куди ми звернулися. Гравець розірвав контракт в односторонньому порядку, природно, тепер нам належить неустойка - це солідарна відповідальність "Уфи" і Зінченко. Якою має бути сума неустойки - вирішувати ФІФА. У разі, якщо ФІФА визнає Зінченко винним у розриві контракту, він може бути дискваліфікований на термін до півроку", - сказав Палкін.

"Зінченко покинув "Шахтаря", виїхавши разом з батьками із зони бойових дій. На той момент він був неповнолітнім. Олександр не домовився з "Рубіном", де тренувався, але ми знали його потенціал і підписали контракт", - зазначив Газізов.

У жовтні 2015 року Зінченко дебютував у збірній України у матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2016 з командою Іспанії.