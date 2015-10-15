Українська тенісистка Людмила Кіченок не змогла пробитися в 1/4 фіналу "Tianjin Open"
11:58, 15 жовтня 2015Спорт
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В Тяньцзіні (Китай) завершився матч другого кола тенісного турніру "Tianjin Open" категорії WTA International, в якому українка Людмила Кіченок зустрічалася з Йін-Йін Дуань (Китай) і поступилася суперниці.
btu.org.ua
Матч завершився з рахунком 7:6 (5), 2:6, 4:6, повідомляє Великий теніс України.
Українка виграла перший сет, але не зуміла розвинути свій успіх у наступних партіях.
На рахунку Кіченок 7 ейсів, але і 7 подвійних помилок при 54% попадання першим м'ячем. Українка змогла реалізувати 3 брейк-поїнта з 15, а її суперниця - 6 з 18.
Як повідомляв УНІАН, у стартовому поєдинку в основній сітці турніру в Тяньцзіні Людмила Кіченок обіграла лідера посіву та чемпіонку US Open-2015 італійку Флавію Пеннетту.
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