Українська тенісистка Людмила Кіченок не змогла пробитися в 1/4 фіналу "Tianjin Open"

Матч завершився з рахунком 7:6 (5), 2:6, 4:6, повідомляє Великий теніс України.

Українка виграла перший сет, але не зуміла розвинути свій успіх у наступних партіях.

На рахунку Кіченок 7 ейсів, але і 7 подвійних помилок при 54% попадання першим м'ячем. Українка змогла реалізувати 3 брейк-поїнта з 15, а її суперниця - 6 з 18.

Як повідомляв УНІАН, у стартовому поєдинку в основній сітці турніру в Тяньцзіні Людмила Кіченок обіграла лідера посіву та чемпіонку US Open-2015 італійку Флавію Пеннетту.