Україна визнала покер видом спорту

В Україні покер визнано видом спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Федерації покеру України Діана ЮРАШ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, відповідний документ надано Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту (від 28 березня 2008 року) терміном до 1 березня 2010 року.

Вона повідомила, що Федерація покеру України організовує та проводить міжнародні змагання в Україні за найвищими світовими стандартами, формуючи українську школу покеру, та прагне, щоб представники України брали участь у міжнародних змаганнях та чемпіонатах світу.

Д.ЮРАШ зауважила, що трохи раніше покер було визнано видом спорту у Росії та Словенії, а в цілому у світі цей різновид гри у карти завоював мільйони прихильників та набуває все чіткіших ознак виду спорту, як шахи та шашки.

Вона поінформувала, що найпопулярнішим змаганням зі спортивного покеру в Україні є Міжнародний турнір з покеру на Кубок Гері Боумена, який проходить наприкінці кожного сезону. Зокрема, цьогорічний Зимовий Кубок Боумена пройшов за участю спортсменів-покеристів з 9-ти країн світу, а Весняний, який проходив у Львові 1-4 травня, зібрав кращих покеристів з п’яти країн: Росії, Грузії, Канади, Словені та України.

За її словами, популяризуючи спортивний покер в Україні, вперше за сприяння Федерації покеру України та Почесного президента Федерації Гері БОУМЕНА український покер вийшов на телеканали.

Д.ЮРАШ також повідомила, що з 21 лютого 2008 року Федерація покеру України визнана організацією, якій делеговано повноваження розробити програму розвитку спортивного покеру в Україні на 4 роки, надати відповідні пропозиції до спортивної класифікації, розробити правила проведення та суддівства змагань з виду спорту, проводити всеукраїнські змагання та здійснювати заходи щодо подальшого розвитку цього виду спорту в Україні.

В свою чергу голова Київського міського осередку Федерації покеру України Олександр РИКОВ наголосив, що покер – це захоплююча інтелектуальна гра, яка дозволяє людям чесно змагатись між собою не сподіваючись на випадковість чи везіння.

“Виграє той, хто має кращі математичні здібності, психологічну та фізичну витримку, спортивну волю до перемоги”, - сказав він.

О.РИКОВ додав, що одним із завдань Федерації покеру України є руйнування стереотипів у суспільстві щодо покеру як звичайної азартної гри. Він зауважив, що, дійсно, у казино та інших закладах грального бізнесу практикують гру в покер, однак спортивний, тобто клубний, покер дуже відрізняється від гри у карти в казино.

За його словами, гравці спортивного покеру змагаються виключно між собою, у покер-клубах, які підтримують покер як спорт, заборонено будь-які ігрові автомати, рулетки тощо; практикуються високі стандарти спортивної поведінки, діють спеціальні правила та вимоги.