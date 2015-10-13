Визначилися можливі суперники збірної України у плей-офф Євро-2016

У вівторок завершилися групові змагання відбірного турніру Євро-2016, за підсумками яких визначилися краща команда з тих, що зайняли 3-і місця у своїх групах (володар прямої путівки на фінальний турнір до Франції) і 8 учасників додаткового раунду плей-офф.

Збірна України потрапила в першу четвірку команд і буде сіяною при жеребкуванні разом з командами Швеції, Угорщині та Боснії.

Таким чином, потенційними суперниками збірної України стають Норвегія, Данія, Ірландія і Словенія.

Кращою командою з тих, що посіли 3-і місця у своїх групах стала збірна Туреччини.

Церемонія жеребкування пройде 18 жовтня у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) і розпочнеться о 12:20 за київським часом. Вісім збірних, що посіли в своїх групах треті місця, будуть розбиті на чотири пари і проведуть по матчу вдома і на виїзді, визначивши останніх чотирьох учасників фінального турніру у Франції.

Перші стикові матчі відбудуться 12-14 листопада, матчі-відповіді 15-17 листопада.