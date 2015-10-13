Українка Бейгельзімер була в кроці від перемоги над Вільямс на турнірі в Гонконзі

У Гонконзі завершився матч 1-го кола тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open WTA категорії International, в якому українка Юлія Бейгельзімер зустрічалася з Вінус Вільямс (США) та програла в упертій боротьбі.

Матч завершився з рахунком 6:2, 4:6, 4:6, повідомляє Великий теніс України.

У першому сеті Бейгельзімер двічі змогла зробити брейк, що забезпечило їй комфортний відрив у партії (4-1), який вона в підсумку довела до перемоги. Далі Вільямс гарантувала собі лідерство в другому сеті з таким же рахунком, але українка повернула втрачене очко і встановила рівність у партії (4-4). Але записати п'ятий і шостий гейми в свій актив не змогла.

Вирішальна партія почалася з брейка Бейгельзімер, але американка не дала нашій тенісистці піти у відрив. З рахунку 1:2 суперниці по черзі вигравали гейми на подачі один одного, поки Вільямс не поставила фінальну крапку в цьому поєдинку. Матч тривав 2 години 14 хвилин.

У свою чергу, інша представниця України Катерина Козлова програла Алізе Корне (Франція, 8) - 4:6, 0:6.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на турнірі в Тяньцзіні (Китай) Лидмила Киченок обіграла діючу чемпіонку US Open Флавію Пенетту з Італії.