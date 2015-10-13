Півзахисник Зінченко став третім у списку самих юних дебютантів збірної України

Півзахисник Олександр Зінченко став третім у списку самих юних дебютантів збірної України в її історії, повідомляє Золотий талант України.

12 жовтня, коли він вийшов на поле в матчі з Іспанією, йому було 18 років 300 днів.

У більш юному віці у національній команді країни дебютували лише Сергій Ребров і Андрій Шевченко.

Ребров перший матч за збірну України провів 27 червня 1992 року в спарингу з США (0:0) у віці 18 років 24 дні, а Шевченко – 25 березня 1995 року у матчі відбору Євро-1996 з Хорватією (0:4) у віці 18 років 176 днів. Зінченко тоді ще навіть не з'явився на світ.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Іспанія завершився з рахунком 0:1. Доля путівки на чемпіонат Європи для команди Михайла Фоменка вирішиться в матчах плей-офф, які пройдуть в середині листопада.