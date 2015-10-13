Роналду в четвертий раз отримав "Золоту бутсу"

Нападаючий іспанського футбольного клубу "Реал" Кріштіану Роналду в четвертий раз став володарем призу найкращому бомбардирові європейських чемпіонатів "Золота бутса". Церемонія відбулася в Мадриді, повідомляє ТАСС.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії 30-річний португалець забив 48 голів.

Нагороду форвард отримав в четвертий раз, що є рекордом премії. Тричі ставав володарем призу нападник "Барселони" Ліонель Мессі. Раніше Роналду вручалася "Золота бутса" в сезоні-2007/08, коли він виступав у складі англійського клубу "Манчестер Юнайтед" (31 гол), у 2010/11, коли він грав за "Реал" (40 голів). У сезоні-2013/14 премію отримали два футболісти, які забили по 62 м'ячі - Роналду ("Реал") та нападник іспанської "Барселони" Луїс Суарес, який виступав на той момент за англійський "Ліверпуль".

Приз "Золота бутса" вручається кращому бомбардирові європейських чемпіонатів з 1968 року.