Українська тенісистка Людмила Кіченок обіграла чемпіонку US Open на турнірі в Китаї

Матч завершився з рахунком 6:3, 7:5, повідомляє Великий теніс України.

У стартовому сеті наша тенісистка першою змогла взяти гейм на подачі суперниці, але італійка одразу ж повернула втрачене очко. Тим не менш, Кіченок зробила другий брейк і довела партію до перемоги.

У другому сеті боротьба в геймах була більш напруженою. Людмила знову першою вийшла вперед (3-2) і вже за рахунку 5-4 подавала на матч. Українка "під нуль" програла свій гейм, але реабілітувалася в наступному геймі, коли виграла на подачі Пеннетти. Цього разу українська тенісистка не втратила можливості стати автором найгучнішої сенсації дня на "Tianjin Open" і завершила поєдинок на свою користь.

Обидві суперниці сьогодні мали проблеми з подачею - на рахунку Кіченок 6 подвійних помилок при 2 эйсах проти 7 подвійних і 3 подач навиліт у Пеннетт.

У другому раунді Людмила Кіченок зіграє з представницею Китаю Йін-Йін Дуань (№123 в рейтингу WTA).

В інших матчах дня Катерина Бондаренко програла Данке Ковініч (Чорногорія) - 4:6, 1:6, Надія Кіченок поступилася Урсулі Радванській (Польща) - 4:6, 0:6, а Ольга Савчук - Агнешці Радванській (Польща) - 1:6 0:6.

Турнір в Тяньцзіні (Китай) триває з 12 по 18 жовтня.