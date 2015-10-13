Гімнасти збірної України отримали найсучасніший килим згідно стандартів FIG

Віднині на головній олімпійський базі України в Конча-Заспі наші гімнасти тренуються на найсучаснішому килимі «Janssen fritsen», який використовується під час проведення офіційних стартів під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG), повідомляє прес-служба НОК України.

Придбання саме такого килима загальною вартістю понад 840 тис. грн. було узгоджене з тренерським складом збірної України.

Сьогодні тренування наших гімнастів, які готуються до ліцензійного чемпіонату світу в Глазго, відвідав президент НОК Сергій Бубка.

Головний олімпієць країни поспілкувався зі спортсменами та тренерами й побажав успіхів на світовій першості.

«Питання спортивної інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення зараз стоїть дуже гостро. Попри різні труднощі ми змогли вирішити питання і придбати сучасний гімнастичний килим. Сподіваюсь, що це дозволить нашим гімнастам якнайкраще підготуватися до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро і продовжити славні традиції української школи гімнастики», - наголосив Сергій Бубка.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться в Глазго (Шотландія) з 23 жовтня по 1 листопада.