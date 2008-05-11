Результати 29 туру Чемпіонату України з футболу

Завершився передостанній 29 тур Чемпіонату України з футболу. Шахтар зробив вагому заявку на чемпіонство, упевнено перегравши на чужому полі ФК Харків. Динамівці перервали безпрограшну серію Ворскли, хоча полтавчани трималися до останніх хвилин, і зберігають шанси на золото, у разі осічки гірників.

Динамо - Ворскла 2 : 1 (Нінкович 4, Ярмоленко 89 - Ярмаш 35)

ФК Харків - Шахтар 0 : 3 (Кучер 40, Адріано 45, Фернандіньйо 65)

Металург З - Дніпро Д 0 : 0

Металург Д - Металіст 1 : 1 (Чечер 72 - Девіч 44)

Кривбас - Арсенал 0 : 0

Зоря – Таврія 2 : 3 (Антонов14, Скоба 81 пен. - Ідахор 44, 77, Любенович 61)

Нафтовик-Укрнафта - Закарпаття 3 : 2 (Каракевич 5, 22 пен., Іванов 52 - Козоріз 77, Платон 81)

Карпати - Чорноморець 2 : 0 (Петрівський 3, Фещук 34 )