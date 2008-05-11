МЮ виграв чемпіонат Англії

В англійському чемпіонаті завершився підсумковий 38-й тур. Інтрига в Прем`єр-лізі зберігалася практично до останніх хвилин (всі 20 команд грали одночасно). Мріям Андрія Шевченка і амбітного Аврама Гранта не судилося збутися, принаймні в нинішньому сезоні. У вирішальному матчі МЮ не залишив шансів своєму суперникові, здобув упевнену перемогу і став чемпіоном. Челсі ж випустив перемогу на останніх секундах матчу.

Англія. Прем`єр-ліга

38 тур

Віган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гіггз 80)

Челсі – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Тейлор 90+3)

Сандерленд - Арсенал 0:1 (Волкотт 24)

Тоттенхем - Ліверпуль 0:2 (Воронін 68, Торрес 73)

Вест Хем - Астон Вілла 2:2 (Солано 8, Ештон 88 - Янг 14, Беррі 54)

Бірмінгем - Блекберн 4:1 (Мерфі 32, Джером 73, 88, Муамба 90 - Педерсен 49)

Дербі - Редінг 0:4 (Харпер 15, Кітсон 60, Дойл 69, Лета 90)

Евертон - Ньюкасл 3:1 (Якубу 28, 81 пен. Лескотт 68 - Оуен 46 пен.)

Міддлсбро - Манчестер Сіті 8:1 (Даунінг 15 пен., 58, Алвес 37, 60, 90, Рошембах 78, Джонсон 70, Альядер 83 - Елано 87)

Портсмут - Фулхем 0:1 (Мерфі 76)

Підсумкова таблиця

1 Манчестер Юнайтед 87

2 Челсі 85

3 Арсенал 83

4 Ліверпуль 76

5 Евертон 65

6 Астон Вілла 60

8 Блекберн 58

7 Портсмут 57

9 Манчестер Сіті 55

10 Вест Хем 49

11 Тоттенхем 46

12 Ньюкасл 43

13 Мідлсбро 42

14 Віган 40

15 Сандерленд 39

16 Болтон 37

17 Фулхем 36

18 Редінг 36

19 Бірмінгем 35

20 Дербі Каунті 11