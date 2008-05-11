Закінчився останній тур англійської Прем`єр-ліги

Багато голів, особливо у Міддлсбро

У завершальному - 38-му турі - англійської Прем`єр-ліги, коли всі 20 команд грають одночасно, закінчився другий тайм Віган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гіггз 80) Челсі – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Девід 90+3) Сандерленд - Арсенал 0:1 Тоттенхем -Ліверпуль 0:2 (Воронін 68, Торрес 73) Вест Хем - Астон Вілла 2:2 Бірмінгем - Блекберн 4:1 Дербі - Редінг 0:4 Евертон - Ньюкасл 3:1 Міддлсбро - Манчестер Сіті 8:1 Портсмут - Фулхем 0:1

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