Закінчився останній тур англійської Прем`єр-ліги
19:05, 11 травня 2008Спорт
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Багато голів, особливо у Міддлсбро
У завершальному - 38-му турі - англійської Прем`єр-ліги, коли всі 20 команд грають одночасно, закінчився другий тайм
Віган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гіггз 80)
Челсі – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Девід 90+3)
Сандерленд - Арсенал 0:1
Тоттенхем -Ліверпуль 0:2 (Воронін 68, Торрес 73)
Вест Хем - Астон Вілла 2:2
Бірмінгем - Блекберн 4:1
Дербі - Редінг 0:4
Евертон - Ньюкасл 3:1
Міддлсбро - Манчестер Сіті 8:1
Портсмут - Фулхем 0:1
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