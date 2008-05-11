Закінчився останній тур англійської Прем`єр-ліги

19:05, 11 травня 2008
Спорт
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Багато голів, особливо у Міддлсбро

У завершальному - 38-му турі - англійської Прем`єр-ліги, коли всі 20 команд грають одночасно, закінчився другий тайм

Віган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Роналду 33 пен., Гіггз 80)

Челсі – Болтон 1:1 (Шевченко 62, Девід 90+3)

Сандерленд - Арсенал 0:1

Тоттенхем -Ліверпуль 0:2 (Воронін 68, Торрес 73)

Вест Хем - Астон Вілла 2:2

Бірмінгем - Блекберн 4:1

Дербі - Редінг 0:4

Евертон - Ньюкасл 3:1

Міддлсбро - Манчестер Сіті 8:1

Портсмут - Фулхем 0:1

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