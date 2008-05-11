Шева та Воронін забивають по голу (відео)
18:28, 11 травня 2008Спорт
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62-а та 68-а хвилини
62-а хвилина матчу Челсі - Болтон завершального 38-туру англійської Прем`єр-ліги.
Після винесення зі штрафної Джо Коул пробив з 16 метрів, і Шевченко, який вийшов на заміну на 46-й хвилині, з кута воротарського майданчику переправив м`яч у ворота 1:0!
У Челсі та Манчестера Юнайтед - зараз по 87 очок, вони претендують на золото першості.
За 6 хвилин у матчі Тоттенхэм - Ліверпуль відзначився Андрій Воронін. 0:1
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