Фоменко про матчі з Іспанією: "Немотивований" суперник нам не дозволив грати так, як ми хотіли

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко прокоментував матч зі збірною Іспанії, яким наша команда завершила груповий етап відбіркового циклу Євро-2016.

"Хотілося закінчити сьогодні цей відбірковий цикл. Але життя таке, як воно є. Будемо готуватися до стикових матчів. Шкода, що не реалізували жодного моменту. Плюс здорово зіграв Де Хеа. Вчора нас запитували, як ми будемо грати з невмотивованою Іспанією? І яку ви команду побачили? Які клуби представляли ці гравці, які грали сьогодні? Ми чомусь вважаємо, що ми сильніше за всіх у Європі. Чому така постановка питання, не знаю... Команда грає так, як їй дозволяє суперник. «Немотивований» суперник нам не дозволив в першому таймі грати так, як ми хотіли. Плюс я вже говорив, воротар зіграв добре. Хоча у нас були моменти. І якщо немає якості, то має бути кількість", - зазначив Фоменко.

На питання, чи є побажання по супернику в плей-офф, тренер відповів: "Ми всі під Богом ходимо. Що жеребкування дасть, з тим і будемо грати. Я вже не в тому віці, щоб ворожити. Буде суперник – будемо готуватися. Ідеальний варіант, коли першу гру граєш на виїзді, а другу вдома. Ви ж бачите, як вболіває наш стадіон, налаштовує хлопців. Це наш 12-й гравець".

Говорячи про те, чому був викликаний Зінченко, а не Буяльський, який досвідченіший за Олександра, тренер зазначив: "Чому ми випустили молодого хлопця? Щоб заграти його, щоб він грав за збірну України. У нього були й інші варіанти".

А розмірковуючи про плюси нинішньої збірної України, тренер зазначив: "Завжди є гравці, які є лідерами по грі, по характеру, а є люди, які допомагають. Ярмоленко і Коноплянка – ігрові лідери. Але раніше суперники їх не дуже знали, а зараз з ними персонально працюють. Ви бачили, як сьогодні з ними персонально грали кілька суперників. Значить їм потрібно урізноманітнити свою гру. Вони рухаються, але поки не все так, як хотілося б".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Іспанія завершився перемогою гостей з рахунком 0:1. Доля путівки на Євро-2016 для збірної України тепер вирішуватиметься у матчах плей-офф, які відбудуться в листопаді.