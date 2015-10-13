Тренер збірної Іспанії дель Боске: Сподіваюся, побачимося з Україною у Франції

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Вісенте дель Боске прокоментував заключний матч групового етапу відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України програла його команді.

"Україна – сильна збірна, сильний колектив. Хочу виділити Коноплянку і Ярмоленко - дуже хороші гравці, і якщо вони у формі і показують свою гру, то можуть створити моменти проти будь-якої збірної. Я сподіваюся, ми побачимося зі збірною України у фінальній частині Євро у Франції", - зазначив дель Боске.

Оцінюючи гру своєї команди, тренер заявив: "У нас були кадрові проблеми. А у хлопців, які вийшли, був великий стимул показати себе, як професіонали. Нам потрібно готувати футболістів до фінальної частини чемпіонату Європи, подивитися, на що вони здатні. Сьогодні ми більше володіли м'ячем, контролювали гру, але Україна, звичайно, мала моменти. Варто відзначити проходи по флангах Ярмоленка та Коноплянки. Що стосується Де Хеа і Тіаго, то вони зіграли здорово, як і вся команда".

Говорячи про перспективи гравців, що перебувають на других ролях у збірній Іспанії, потрапити на Євро, тренер зазначив: "Сьогодні ці гравці показали хороші якості, зробили все, що від них вимагалося. Це дуже якісні і сильні футболісти. Нам буде складно вибрати тих 23 футболістів, які поїдуть до Франції. Але у нас ще є час, ми будемо стежити за прогресом футболістів".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Іспанія завершився перемогою гостей з рахунком 0:1. Доля путівки на Євро-2016 для збірної України тепер вирішуватиметься у матчах плей-офф, які відбудуться в листопаді.