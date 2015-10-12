Збірна України програла Іспанії у матчі відбору Євро-2016

У Києві завершився матч заключного 10-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна України програла команді Іспанії з рахунком 0:1 і посіла 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці Групи С.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Матч на НСК "Олімпійський" вийшов досить відкритим, з численними моментами біля воріт обох команд. Щоправда, українці жоден зі своїх численних гольових епізодів так і не реалізували. Суперник використав момент в середині першого тайму, коли на 22-й хвилині гол забив Маріо Гаспар. За дві хвилини іспанці могли збільшити свою перевагу, але Сеск Фабрегас не реалізував пенальті. Удар в падінні відбив рукою Андрій П'ятов. Надалі матч проходив у такий же обопільно гострій боротьбі, але головними дійовими особами на полі були воротарі - П'ятов і де Хеа.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна України не зуміла стати кращою з команд, що зайняли 3-і місця у своїх групах відбіркового турніру Євро-2016 і отримати пряму путівку на турнір до Франції. У середині листопада команда проведе матчі плей-офф з однієї зі збірних, що також посіла 3-е місце в своїй групі. Жеребкування плей-офф відбіркового турніру Євро відбудеться 18 жовтня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).