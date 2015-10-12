Три українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру в китайському Тяньцзіні

В Тяньцзіні (Китай) завершилися кваліфікаційні змагання турніру WTA категорії International Tianjin Open, в яких усі три українські учасниці вийшли в основну сітку турніру, повідомляє Великий теніс України.

У фіналі кваліфікаційних змагань Ольга Савчук у трьох сетах переграла американку Ніколь Мелічар - 7:5, 4:6, 6:1. У стартовому матчі основних змагань Савчук зіграє з 6-ю ракеткою світу полькою Агнешкою Радванською.

У свою чергу, Людмила Кіченок перемогла китаянку Янь Чжаосюань з рахунком 6:3, 6:2. У першому колі Людмила зіграє з 8-ю ракеткою світу, лідером посіву італійкою Флавією Пеннеттою. А Надія Кіченок обіграла місцеву тенісистку Лу Цзінь-Цзінь – 6:2, 6:2. Першою суперницею Людмили в основних змаганнях буде 88-я ракетка світу полька Урсула Радванська.

Крім того, потрапила прямо в основну сітку змагань Катерина Бондаренко, яка в першому колі проведе матч проти Данки Ковініч з Чорногорії.

Раніше, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, посіяна в Тяньцзіні під 4-м номером, вже провела свій стартовий матч, програвши Олені Весніной з Росії - 2:6, 4:6. Таким чином, харків'янка завершила свої виступи на турнірі.

Змагання в Тяньцзіні проходять з 12 по 18 жовтня.