Блохін спіймав ”фарт”

Футболісти ФК "Москва" в 10-му турі чемпіонату Росії з рахунком 0:1 завдали поразки ярославському "Шиннику" на його полі. Підопічні Олега Блохіна весь матч володіли ініціативою, а переможний гол на 52-й хвилині забив півзахисник Петро Бистров.

"Москва" здобула другу перемогу в чемпіонаті і, набравши 10 очок, піднялася на 11-е місце. "Шинник" з 8-ма очками - на 13-му.