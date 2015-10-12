Людмила Оляновська та Богдан Бондаренко визнані найкращими легкоатлетами вересня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів вересня в Україні, за підсумками якого другий місяць поспіль фахівці та вболівальники найкращими визнали Людмилу Оляновську та Богдана Бондаренка, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Оляновська у вересні на багатоденних змаганнях зі спортивної ходьби у Китаї перемогла в індивідуальному та командному заліку, а також виграла три окремі етапи і ще на одному стала другою. У свою чергу, Бондаренко у стрибках у висоту посів друге місце на етапі Діамантової ліги у швейцарськорму Цюріху (2.30), а також виграв міжнародні змагання у італійському Роверето (2.31) та польській Варшаві (2.26).

Опитування щомісячно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.