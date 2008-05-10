Склад збірної Італії на Євро-2008 (23 футболісти)

Головний тренер збірної Італії Роберто Донадоні назвав імена 23 футболістів, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи з футболу 2008 року. До складу команди включено трьох воротарів, вісім захисників, сім півзахисників і п`ять нападаючих, пише Лента.ру з посиланням на Corriere dello Sport. Свій перший матч на Євро-2008 італійці проведуть 9 червня.

Головною новиною стало повернення до складу форварда "Ювентуса" Алессандро Дель П`єро, який не викликався до збірної впродовж останніх вісьмох місяців. Натомість Донадоні не включив до заявки нападаючого "Мілана" Філіппо Індзагі, який в останніх п`яти матчах за свій клуб забив дев`ять голів.

Найбільше представництво в збірній одержали "Ювентус", "Мілан" і "Рома", делегувавши до складу національної команди по чотири футболісти.

Суперниками збірної Італії в групі C Євро-2008 будуть Голландія, Франція і Румунія. 9 червня команда Роберто Донадоні зіграє з голландцями, 13 червня - з румунами, а 17 червня - з французами.

Воротарі: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Марко Амелія ("Ліворно"), Франческо Тольдо ("Інтер").

Захисники: Крістіан Пануччі ("Рома"), Массімо Оддо ("Мілан"), Фабіо Каннаваро ("Реал" Мадрід, Іспанія), Марко Матерацці ("Інтер"), Андреа Бардзальї ("Палермо"), Джорджо К`єлліні ("Ювентус"), Джанлука Дзамбротта ("Барселона", Іспанія), Фабіо Гроссо ("Ліон", Франція).

Півзахисники: Дженнаро Гаттузо ("Мілан"), Андреа Пірло ("Мілан"), Массімо Амброзіні ("Мілан"), Даніеле Де Россі ("Рома"), Симон Перротта ("Рома"), Альберто Аквілані ("Рома"), Мауро Каморанезі ("Ювентус").

Нападаючі: Алессандро Дель П`єро ("Ювентус"), Марко Боррьєлло ("Дженоа"), Антоніо Ді Натале ("Удінезе"), Фабіо Квальярелла ("Удінезе"), Лука Тоні ("Баварія", Німеччина).