Українські боксери Замотаєв і Манукян стали бронзовими призерами Чемпіонату світу

У Досі (Катар) завершилися півфінальні бої Чемпіонату світу з боксу, за участю українських боксерів Дмитра Замотаєва і Геворга Манукяна, які поступилися опонентам і задовольнилися бронзовими медалями, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 49 кг суперником Замотаєва був кубинець Йоханіс Аргілагос, якому судді одноголосно віддали перемогу - 3:0 (29:28; 29:28; 30:27).

У свою чергу, у ваговій категорії до 91 кг. Геворг Манукян протистояв Євгену Тищенко з Росії і також програв одноголосним рішенням суддів - 3:0 (30:27, 29:28, 29:28).

Згідно з регламентом змагань, бої за 3-е місце не проводяться, обидва спортсмени, що програли у півфіналах, задовольняються бронзовими нагородами.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу в Досі (Катар) проходить з 5 по 15 жовтня.