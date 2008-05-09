Англія одержала додаткове місце в Кубку УЄФА

Англія одержала додаткове місце в Кубку УЕФА завдяки призові Чесної гри, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рейтинг UEFA Fair Play грунтується на даних, що їх подають офіційні делегати УЄФА з усіх матчів, які проходять під егідою цієї організації, причому як на клубному рівні, так і на рівні національних збірних. Підсумковий коефіцієнт країни складається на таких чинниках, як позитивна гра, шанобливе ставлення до суперників і суддів, поведінка болільників і представників команди, кількість жовтих і червоних карток. І в цьому рейтингу за підсумками сезону Англія посіла перше місце.

Таким чином, одразу чотири команди з Англії виступлять в Кубку УЄФА сезону-2008/09. Клуб, який займе додаткове місце, вступить в боротьбу з першого кваліфікаційного раунду.

Жеребкування першого кваліфікаційного раунду Кубка УЕФА відбудеться в Манчестері 13 травня, напередодні фінального матчу поточного розіграшу турніру, в якому зіграють російський "Зеніт" і шотландський "Глазго Рейнджерс".